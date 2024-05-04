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Який графік роботи банків на травневі свята: відповідь НБУ

Субота 04 травня 2024 07:30
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Який графік роботи банків на травневі свята: відповідь НБУ Фото: у НБУ розповіли про графік роботи банків на свята (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

У першій половині травня в Україні будуть відзначати кілька святкових та пам’ятних днів.

Про те, як на свята будуть працювати банки розповідає РБК-Україна з посиланням на НБУ.

Святкові дні у травні:

  • 1 травня (середа) - День праці;
  • 5 травня (неділя) - Великдень;
  • 8 травня (середа) - День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років.

Як працюватимуть СЕП та банки в ці дні?

Як розповіли у Нацбанку, система електронних платежів вже понад рік працює в режимі 24/7/365. Тому усі банки, які підключені до системи мають можливість здійснювати платежі клієнтів цілодобово та без вихідних, ураховуючи власні потреби та потреби своїх клієнтів.

Окрім цього, в період дії воєнного стану в Україні тимчасово призупинена дія окремих норм законодавства про працю.

Зокрема, Закон України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" визначає, що скасовуються святкові й неробочі дні, у тому числі не переноситься вихідний день на наступний після святкового, якщо той припадає на суботу чи неділю.

Отже, 1, 6 та 8 травня будуть звичайними робочими днями для фінансової системи.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у середу, 1 травня, у Monobank стався збій у роботі мобільного застосунку.

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