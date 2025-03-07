Какой документ нужно носить при себе, чтобы не попасть в ТЦК: совет юриста

Сегодня представители территориальных центров комплектования и социальной поддержки имеют законное право проверять документы, подтверждающие воинский учет граждан. При отсутствии соответствующих бумаг, человека могут пригласить в ТЦК - для выяснения обстоятельств.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала юрист практики военного права ЮК "Приходько та партнери" Диана Тернова .

Какой именно документ нужно носить при себе, чтобы не попасть в ТЦК

По словам эксперта, для того, чтобы не иметь проблем с представителями территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), нужно всегда носить с собой военно-учетный документ с обновленными данными и без нарушений воинского учета.

Таким документом может быть:

или военный билет;

или временное удостоверение военнообязанного с вклеенным штрих-кодом;

или приписное, если речь идет о призывнике.

или военно-учетный документ нового образца (который выдается всем категориям из этих лиц).

Тернова объяснила также, нужно ли носить при себе исключительно бумажный документ, или же может быть достаточно электронного.

"В общем, такой документ может быть предъявлен как в бумажной форме, так и в электронной - с QR-кодом, сгенерированным через приложение "Резерв+" или "Дія", - отметила юрист.

Кроме того, если речь идет об электронном военно-учетном документе, нужно обращать внимание:

содержатся ли там данные о пребывании на учете;

не содержится ли там информация о "нарушении правил воинского учета".

"Поскольку при отсутствии пребывания на учете или наличии нарушения вас доставят в ТЦК и СП сразу", - отметила эксперт.

Наконец она напомнила, что военно-учетный документ нужно носить также и тем лицам, которые исключены из учета - для того, чтобы подтвердить этот факт при демонстрации документа.

"Также, если у вас есть справка об отсрочке, помните: она действует при предъявлении военно-учетного документа, серия и номер которого указаны непосредственно в справке", - подытожила Тернова.