Какой документ дает право не служить в ВСУ: юрист дал ответ

Право не служить во время мобилизации в Украине дает законно оформленная отсрочка от мобилизации или бронирование а также должным образом упорядоченные военно-учетные документы.

Какие документы нужно оформить военнообязанным

Каждый военнообязанный гражданин в Украине должен носить с собой военно-учетные документы: в случае проверки предоставить их в бумажной форме или в приложении Резерв+.

"Если военнообязанный не состоит на учете, ему необходимо пройти военно-врачебную комиссию, чтобы стать на учет. В случае отсутствия военного билета его также нужно оформить, а для этого – пройти соответственно ВВК. В переходный период, пока лицо еще не имеет этого документа, оно формально подлежит мобилизации", – объясняет она.

Фактически получается, что до официального оформления отсрочки (при наличии оснований для нее) человека еще могут мобилизовать, а уже после получения этого документа – забрать в ряды ВСУ могут исключительно по желанию самого человека.

"Действительно, бывает так, что во время процесса оформления документов на отсрочку или бронирование мужа могут мобилизовать. Из моей практики, такие случаи не единичны", – говорит Екатерина Анищенко.

Отдельно стоит упомянуть тех, кто не является пригодным к службе по состоянию здоровья. Для этого из документов нужно заключение военно-врачебной комиссии (ВВК) о непригодности к военной службе. Исключенные с воинского учета – фактически единственная категория лиц, которая может не являться в ТЦК в случае получения повестки. У гражданина, который исключен с воинского учета, военно-учетный документ не изымается. В него просто вносят данные о таком исключении.

Изменения относительно отсрочки онлайн

Новые отсрочки от мобилизации появятся в приложении "Резерв+" уже в конце июля – начале августа, сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

Оформить отсрочку онлайн смогут:

научные, научно-педагогические и педагогические работники учреждений высшего и профессионального образования - при наличии соответствующих данных в Единой государственной электронной базе по вопросам образования;

лица, у которых муж или жена имеют инвалидность I или II группы, – если эта информация подтверждается через Минсоцполитики, Пенсионный фонд и ГРАГС.

По словам Черногоренко, Минобороны важность цифрового доступа к услугам, поэтому работает над дальнейшим расширением списка категорий. В ближайшее время такую возможность должны получить и семьи, воспитывающие ребенка с инвалидностью.