КВУ закликає Зеленського оплатити показ "Слуги Народу 3" із виборчого фонду

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

КВУ вважає, що показ серіалу спонукає голосувати за Зеленського

Комітет виборців України (КВУ) наголошує, що показ серіалу "Слуга Народу 3" під час виборчого процесу має розглядатися як передвиборна агітація на користь кандидата в президенти Володимира Зеленського і має бути оплачений із виборчого фонду кандидата. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт КВУ.

Як зазначається, таке трактування відповідає ч. 1 ст. 58 Закону "Про вибори Президента України", яка встановлює, що передвиборна агітація - це здійснення будь-якої діяльності з метою спонукання виборців голосувати "за" або не голосувати за певного кандидата на пост президента України.

При цьому однією із форм передвиборної агітації відповідно до закону є оприлюднення в друкованих та аудіовізуальних (електронних) засобах масової інформації відеофільмів.

"КВУ вважає, що показ відеофільму "Слуга Народу 3" є діяльністю, що спонукає виборців голосувати за Зеленського, який є виконавцем головної ролі у фільмі, а також кандидатом в президенти України. Крім того фільм "Слуга Народу 3" має політичну тематику, позитивно зображує діяльність художнього персонажа Зеленського, а його назва ідентична до назви політичної партії, висуванцем від якої є Зеленський на виборах президента", - йдеться в повідомленні.

В КВУ наголошують, що відмова Зеленського оплачувати показ "Слуги Народу 3" з виборчого фонду буде порушенням українського законодавства, яке забороняє фінансування матеріалів передвиборної агітації поза межами виборчого фонду кандидата.

Прем'єра нового сезону серіалу "Слуга Народу" запланована на березень 2019 року.

Нагадаємо, 30 січня Центральна виборча комісія зареєструвала Володимира Зеленського кандидатом у президенти на виборах-2019.

Керівник Фонду "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва Ірина Бекешкіна розповіла, що кандидат у президенти України Володимир Зеленський має високий рейтинг тому, що його в основному підтримує молодь, яка не збиралася йти на вибори.