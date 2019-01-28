КВУ закликає ЦВК не реєструвати спостерігачів з російськими паспортами

У КВУ закликали не видавати посвідчення міжнародних спостерігачів особам, раніше поміченим у спробах дискредитації виборів

Комитет избирателей Украины призывает Центральную избирательную комиссию не регистрировать наблюдателей с российскими паспортами на выборах-2019. Об этом заявил глава КИУ Алексей Кошель, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook комитета.

Так, по мнению главы комитета, существует реальная угроза, что в составе международных миссий наблюдения могут принимать участие лица, которые могут своими действиями и заявлениями попробовать дискредитировать избирательный процесс в Украине. Кошель подчеркнул, что такая практика неоднократно применялась во время предыдущих кампаний наблюдения, в частности, со стороны так называемой миссии наблюдения СНГ.

"Такие "наблюдатели" преимущественно сосредоточены не на мониторинге избирательного процесса, а распространении ложной информации. Они часто не имеют никакого опыта наблюдения... и сосредоточены прежде всего на распространении ложной, порочащей и провокационной информации для международных СМИ. Для предупреждения таких действий КИУ рекомендует ЦИК не регистрировать наблюдателей, являющихся гражданами РФ", - подчеркнули в КИУ.

В комитете также призвали не выдавать удостоверения международных наблюдателей лицам, которые ранее были замечены в попытках дискредитации выборов и попытках распространения ложной информации во время выборов в других странах мира.

Напомним, ранее в КИУ отметили, что главными угрозами со стороны России на выборах президента в Украине являются информационное воздействие, киберпровокации, финансовая поддержка и технологии силового характера.

Как писало РБК-Украина ранее, в Службе внешней разведки заявили, что РФ дополнительно выделила своим спецслужбам 350 млн долларов для реализации подрывной деятельности на выборах в Украине в 2019 году.

Добавим, ГПСУ проведет предварительную проверку всех международных наблюдателей, при этом особое внимание будет уделено пророссийским журналистам.