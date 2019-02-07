У КВУ пояснили, як змінити місце голосування на виборах

Місце можна змінити не пізніше, ніж за 5 днів до дня голосування

В Комитете избирателей Украины (КИУ) сообщили, как тем, кто живет не по месту регистрации, изменить место голосования на выборах президента Украины, которые запланированы на 31 марта 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook КИУ.

Как отмечается, для того, чтобы изменить место голосования надо прийти в отдел Госреестра избирателей, к которому относится выбраный вами участок не позднее, чем за 5 дней до дня голосования.

В отделе Госреестра надо написать заявление на смену места голосования, а также предоставить документ, подтверждающий потребность в смене места голосования (это может быть справка с места работы или об аренде жилья). При этом необходимо иметь с собой паспорт. Для внутренне-перемещенных лиц дополнительные справки не надо - только паспорт.

После этого в отделе Госреестра выдают разрешение на изменение голосования. Перед 2 туром процедуру необходимо повторить.

РБК-Украина сообщало, председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук рассказала, как будут голосовать внутренне перемещенные лица на выборах в 2019 году.

Как писало РБК-Украина ранее в материале "Голос Донбасса: возможны ли фальсификации президентских выборов в прифронтовых городах", в ходе президентских выборов в марте 2019 года вряд ли будет организован подвоз жителей отдельных районов оккупированного Донбасса.