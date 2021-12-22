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Філатов заявив про виконання 70% обіцянок: "решта - в процесі"

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Дніпро, Середа 22 грудня 2021 10:02
Філатов заявив про виконання 70% обіцянок: "решта - в процесі" Фото: Борис Філатов (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Мер Дніпра Борис Філатов заявив про виконання 70% предвиборних обіцянок. Решта, за його словами, в процесі виконання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Філатова.

"Створення комфортного середовища для життя у місті, де кожен відчуває себе потрібним. Це справедливість і підтвердження довіри, яку ви надали мені на минулих виборах", - заявив Дніпра мер.

За його словами, нині з понад 900 даних тоді обіцянок майже 70% втілено лише за ці 12 місяців. Решта - у процесі виконання.

Нагадаємо, раніше Борис Філатов заявляв, що українські міста мають ділитися досвідом ефективного управління територіальних громад й бути відкритими одне до одного.

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Дніпро Борис Філатов
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