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Філатов розповів, що вдалося зробити у перший рік після переобрання мером Дніпра

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Дніпро, Вівторок 21 грудня 2021 14:05
Філатов розповів, що вдалося зробити у перший рік після переобрання мером Дніпра Фото: мер Дніпра Борис Філатов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Міський голова Дніпра Борис Філатов відзвітував за виконану цьогоріч роботу в місті. За його словами, лише за 2021-й рік було виконано майже 70% обіцянок, даних перед його минулорічним переобранням на посаду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням трансляцію звіту Філатова у YouTube-каналі.

"Ми повністю виконали взяті на себе зобов’язання у ключових галузях: медицина, соціальна політика та гуманітарна сфера. Зроблено дійсно багато, і всі можуть це бачити", - сказав Філатов.

До звіту увійшло понад два десятки тематичних блоків роботи міського господарства - від капітального будівництва, медицини, освіти та соціальної галузі до транспорту, екології та міжнародних відносин.

Філатов також відповів на низку питань від дніпрян. Протягом трансляції вівся загальний протокол. До нього увійшли всі питання, які не були озвучені в ефірі. Тож за декілька тижнів цей документ з усіма відповідями буде оприлюднений на офіційних платформах мерії Дніпра.

Як повідомлялось, раніше до кінця 2022 року в Дніпрі реконструюють та замінять ліфти у всіх медзакладах.

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