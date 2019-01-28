КВУ назвав основні загрози російського втручання у вибори в Україні

У КВУ назвали інформаційний вплив, кіберпровокації, фінпідтримку та технології силового характеру ключовими загрозами з боку РФ

Главными угрозами со стороны России на выборах президента в Украине являются информационное воздействие, киберпровокации, финансовая поддержка и технологии силового характера. Об этом заявил председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель, передает РБК-Украина со ссылкой на КИУ.

По словам Кошеля, информационное вмешательство чаще всего проявляется в вопросах распространения российского аналогового телевидения в приграничных районах Черниговской, Сумской и Харьковской областей.

Он отметил, что сейчас "российская пропагандистская машина существенно увеличивает процент тематики, связанной с украинскими выборами".

Кроме того, в КИУ считают, что вполне реальной является технология информационных провокаций, а именно: создание "фейковых" страниц областных и районных организаций политических партий и кандидатов для распространения недостоверной информации в преддверии выборов.

По оценке КИУ во время общенациональных кампаний традиционно более 50% средств, которые тратят политики, являются теневыми финансовыми ресурсами. В связи с этим возрастает риск возможной финансовой поддержки украинских кандидатов со стороны граждан и компаний, связанных с РФ.

Напомним, ранее сообщалось, что власти Российской Федерации дополнительно выделила своим спецслужбам 350 млн долларов для реализации подрывной деятельности на выборах в Украине в 2019 году.

Президент Петр Порошенко заявил, что Россия влияет на избирательные процессы, которые происходят в европейских странах и в Украине в 2019 году. Кроме того, глава государства ранее отмечал беспрецедентный масштаб подготовки России к вмешательству в выборы.