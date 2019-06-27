КВУ критикує партії "Голос" і "Слуга народа" за порушення передвиборчого законодавства

Фото: Олексій Кошель (РБК-Україна)

У КВУ зазначили, що щонайменше 15 українських виконавців брали участь агітаційних заходах

Відмінна риса агітації під час виборчої кампанії на позачергових виборах до Верховної ради - проведення концертів на підтримку політичних сил чи кандидатів у народні депутати. Про це заявив генеральний директор громадської організації "Комітет виборців України" (КВУ) Олексій Кошель на прес-конференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" в четвер у Києві.

"На відміну від попередніх парламентських виборів, однією з найпоширеніших форм агітації на виборах 21 липня стало проведення концертів на підтримку політичних сил або окремих кандидатів у народні депутати", - повідомив Кошель.

За його словами, студія "Квартал 95", діяльність якої асоціюється з президентом України Володимиром Зеленським, анонсувала серію музично-гумористичних концертів у 19 містах України з 29 червня по 16 липня.

Кошель також зазначив, що в регіонах України відбуваються концерти групи "Океан Ельзи", лідером якої є Святослав Вакарчук, котрий очолює виборчий список політичної партії "Голос" (18 червня такий концерт відбувся у Львові).

За оцінкою КВУ, щонайменше 15 українських виконавців брали участь у розважальних агітаційних заходах на підтримку певних політичних партій або кандидатів у червні.

Гендиректор КВУ нагадав, що, відповідно до закону, проведення концертів є однією з форм передвиборної агітації. Він уточнив, що наявність під час проведення концерту політичної символіки партії або кандидата, обговорення положень їхніх передвиборних програм або прямі заклики голосувати "за" або "проти" мають розглядатися як діяльність, яка спонукає виборців голосувати за певного кандидата, а отже, є агітацією.

Він зазначив, що фактично до офіційної реєстрації суб'єктів виборчого процесу розпочалася так звана кампанія "Добрих справ", яку організовували для своїх округів майбутні кандидати.

Кошель назвав ТОП-5 технологій, які використовували кандидати в одномандатних округах. За його словами, найпоширеніша з них - надання подарунків закладам дошкільної та шкільної освіти. "Такого сплеску роботи з дітьми та школярами, який був на початку червня, ми не пам'ятаємо в жодній виборчій кампанії", - наголосив Кошель.

За його словами, політики фактично через емоції дітей намагалися залучити голоси їхніх батьків і масово займалися благодійністю і псевдоблагодійністю: встановлення вікон і дверей у школах і дитячих садках, проведення свят, масова роздача солодощів і цінних призів, роздача безкоштовних товарів і послуг виборцям, участь потенційних і зареєстрованих кандидатів у народні депутати у відкритті соціальних об'єктів, які фінансує місцева влада, звіт місцевих політиків про кількість коштів, залучених на округ за час їх роботи народними депутатами.

"Від благодійного фонду Юрія Дерев'янка, який, очевидно, не має юридичного стосунку до цього політика, найкращі учні та вчителі отримали нагороди від 500 до 2000 грн", - розповів Кошель.

Водночас він зазначив, що кандидати майже не використовують таку форму агітації як безпосередні зустрічі з громадянами.