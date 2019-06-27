КИУ критикует партии "Голос" и "Слуга народа" за нарушение предвыборного законодательства

Фото: Алексей Кошель (РБК-Украина)

В КИУ отметили, что как минимум 15 украинских исполнителей принимали участие агитационных мероприятиях

Отличительная черта агитации во время избирательной кампании на внеочередных выборах в Верховную раду - проведение концертов в поддержку политических сил или кандидатов в народные депутаты. Об этом заявил генеральный директор общественной организации "Комитет избирателей Украины" (КИУ) Алексей Кошель на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в четверг в Киеве.

"В отличие от предыдущих парламентских выборов, одной из самых распространенных форм агитации на выборах 21 июля стало проведение концертов в поддержку политических сил или отдельных кандидатов в народные депутаты", - сообщил Кошель.

По его словам, студия "Квартал 95", деятельность которой ассоциируется с президентом Украины Владимиром Зеленским, анонсировала серию музыкально-юмористических концертов в 19 городах Украины с 29 июня по 16 июля.

Кошель также отметил, что в регионах Украины проходят концерты группы "Океан Ельзи", лидером которой является Святослав Вакарчук, который возглавляет избирательный список политической партии "Голос" (18 июня такой концерт состоялся во Львове).

По оценке КИУ, минимум 15 украинских исполнителей принимали участие в развлекательных агитационных мероприятиях в поддержку определенных политических партий или кандидатов в июне.

Гендиректор КИУ напомнил, что, согласно закону, проведение концертов является одной из форм предвыборной агитации. Он уточнил, что наличие во время проведения концерта политической символики партии или кандидата, обсуждение положений их предвыборных программ или прямые призывы голосовать "за" или "против" должны рассматриваться как деятельность, побуждающая избирателей голосовать за определенного кандидата, а следовательно, является агитацией.

Он отметил, что фактически до официальной регистрации субъектов избирательного процесса началась так называемая кампания "Добрых дел", которую организовывали для своих округов будущие кандидаты.

Кошель назвал ТОП-5 технологий, которые использовали кандидаты в одномандатных округах. По его словам, самая распространенная из них - предоставление подарков учреждениям дошкольного и школьного образования. "Такого всплеска работы с детьми и школьниками, который был в начале июня, мы не помним ни в одной избирательной кампании", - подчеркнул Кошель.

По его словам, политики фактически через эмоции детей пытались привлечь голоса их родителей и массово занимались благотворительностью и псевдоблаготворительностью: установка окон и дверей в школах и детских садах, проведение праздников, массовая раздача сладостей и ценных призов, раздача бесплатных товаров и услуг избирателям, участие потенциальных и зарегистрированных кандидатов в народные депутаты в открытии социальных объектов, которые финансирует местная власть, отчет местных политиков о количестве средств, привлеченных на округ за время их работы народными депутатами.

"От благотворительного фонда Юрия Деревянка, который, очевидно, не имеет юридического отношения к этому политику, лучшие ученики и учителя получили награды от 500 до 2000 грн", - рассказал Кошель.

В то же время он отметил, что кандидаты практически не используют такую форму агитации как непосредственные встречи с гражданами.