У КВУ не виключають присутність фейкових спостерігачів на виборах

У КВУ вважають, що такі спостерігачі фінансуються Росією

На президентских выборах могут присутствовать фейковые миссии наблюдателей, которые финансируются из Российской Федерации. Об этом на брифинге сообщила представитель Комитета избирателей Украины Наталья Линник, передает корреспондент РБК-Украина.

По ее словам, на сегодня зарегистрировано 129 общественных организаций, которые будут наблюдать за выборами.

"Мы также хотим проинформировать, что есть определенные миссии так называемых фейковых наблюдателей. Их на этих выборах будет пытаться отфильтровать МИД совместно с ЦИК. Но даже если МИД пойдет на определенный компромисс и зарегистрирует определенных наблюдателей, которые будут входить в число фейковых наблюдателей, мы просим медиа быть более консолидированными и учитывать достоверность источников информации", - отметила Линник.

Она также добавила, что фейковые наблюдатели могут финансироваться из РФ.

"Наблюдатели, которые предоставляли недостоверные информации на предыдущих выборах в тех или иных странах так или иначе аффилированы с РФ и финансируются для этого. Главная цель - посеять дестабилизацию в украинской среде", - добавила представитель КИУ.

Напомним, Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 13 официальных международных наблюдателей.

До этого стала известно, что Министерство иностранных дел Украины не будет регистрировать официальных наблюдателей от России.