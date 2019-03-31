КВУ фіксує порушення на дільницях у більшості регіонів України

На виборах президента України у більшості регіонів України спостерігачі Комітету виборців України (КВУ) зафіксували на дільницях присутність осіб із символікою одного з кандидатів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КВУ на сторінці у Facebook.

Як зазначається, ці особи є спостерігачами від кандидата і мають на одязі бейджи із написом, що може сприйматися виборцями як агітаційний. КВУ зазначає, що агітація в день голосування, в тому числі, в приміщенні виборчих дільниць, заборонена.

"У Херсонській області в ТВО 185 члени однієї з ДВК зіпсували бюлетені, поставивши навпроти одного з кандидатів штамп "вибув". Члени комісії зазначили, що побачили по телевізору заяву О. Мороза про зняття з виборів, а тому помилково проставили штамп "вибув" навпроти його прізвища. Печатку вибув комісія знайшла в документах ДВК, що працювала на попередніх виборах. Як результат - комісія не розпочала зранку свою роботу. Очікують нові бюлетені з ЦВК. При цьому вже є виборці, які не змогли проголосувати", - йдеться у повідомленні.

У Скадовську члени однієї з ДВК самі визначили, які з кандидатів є технічними, а які потребують голосів виборців та відклали в сторону плакати технічних кандидатів та розвісили всіх інших.

У Миколаївській області (округ №128, дільниця 480830) о 08:07 комісія ще не закінчила ранкове підготовче засідання, не було вкинуто контрольні листи в скриньки для голосування, але при цьому дільницю відкрили для виборців. Коли комісія ще підписувала контрольні талони, вже було розпочато видачу бюлетенів для голосування. Частина виборців проголосували і чекали завершення процедур із заповненими бюлетенями.

"На цього ж окрузі дільниця №480868 не відкрилася вчасно через відсутність кворуму. ОВК №128 було прийнято рішення про дострокове припинення повноважень члена комісії та призначення нового", - додали у КВУ.

Окрім того, як повідомляється, на Закарпатті в приміщенні однієї з дільниць на пеньку на відкритому місці поставлено сокиру.

Раніше РБК-Україна писало, що у Києві на виборах президента України 8 дільниць розпочали роботу із запізненням.

Також повідомлялося, що у Житомирській області на дільниці у Коростені комісія дозволила виборцям проголосувати до 8 години ранку. Окрім того, було зафіксовано голосування виборців без паспортів.