У КВУ дали оцінку бордам з гаслами кандидатів в день виборів

Фото: голосування на виборах (Віталій Носач, РБК-Україна)

До незаконної агітації вдавалися чотири кандидати

У Комітеті виборців України дали оцінку незаконній агітації у день тиші та в день голосування на виборах в Україні 31 березня. Про це на брифінгу розказав Олексій Кошель, генеральний директор КВУ.

Кошель повідомив, що чотири кандидати порушували законодавство щодо заборони агітації у день тиші та в день голосування.

"Зокрема, мало місце розміщення низки елементів зовнішньої реклами: борди і сітілайти з гаслами, які були схожі на гасла, які використовувалися під час виборчої кампанії кандидатами. Кольорова гама також повністю дублювала стилістику агітації кандидата. Це дає підстави говорити, що такі дії є порушенням законодавства України", - сказав він.

Крім того, офіційні спостерігачі від одного з кандидатів використовували беджі з символікою одного із кандидатів. "Понад 20 прикладів від наших спостерігачів було про це", - розповів Кошель.

Він закликав кандидатів утриматись від маніпуляцій.

"Ми закликаємо штаби не маніпулювати і дотримуватись норм чинного законодавства", - додав голова КВУ.

Як повідомляло, за даними ГО ОПОРА, найбільш масовим порушенням під час виборів президента України стало розголошення таємниці голосування.

Як повідомляло РБК-Україна, у Комітеті виборців України вважають, що проблемою номер один на виборах були помилки членів ДВК.