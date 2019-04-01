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В КИУ дали оценку бордам с лозунгами кандидатов в день выборов

Новости » Выборы 2019    01.04.2019 - 13:09
В КИУ дали оценку бордам с лозунгами кандидатов в день выборов
Фото: голосование на выборах (Виталий Носач, РБК-Украина)

К незаконной агитации прибегли четыре кандидата

В Комитете избирателей Украины дали оценку незаконной агитации в день тишины и в день голосования на выборах в Украине 31 марта. Об этом на брифинге рассказал Алексей Кошель, генеральный директор КИУ.

Кошель сообщил, что четыре кандидата нарушали законодательство по запрету агитации в день тишины и в день голосования.

"В частности, имело место размещение ряда элементов наружной рекламы: борды и ситилайты с лозунгами, которые были похожи на лозунги, которые использовались во время избирательной кампании кандидатами. Цветовая гамма также полностью дублировала стилистику агитации кандидата. Это дает основания говорить, что такие действия являются нарушением законодательства Украины", - сказал он.

Кроме того, официальные наблюдатели от одного из кандидатов использовали бейджи с символикой одного из кандидатов. "Более 20 примеров от наших наблюдателей было об этом", - рассказал Кошель.

Он призвал кандидатов воздержаться от манипуляций.

"Мы призываем штабы не манипулировать и придерживаться норм действующего законодательства", - добавил глава КИУ.

Как сообщало, по данным ГО "ОПОРА", наиболее массовым нарушением во время выборов президента Украины стало разглашение тайны голосования.

Как сообщало РБК-Украина, в Комитете избирателей Украины считают, что проблемой номер один на выборах были ошибки членов УИК.

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