Без Китая, но с Саудовской Аравией: объявлены участники саммита мира в Швейцарии

Всего в саммите примут участие 92 страны. На самом высоком уровне, президентов или премьер-министров, будет представлено 57 стран. На министерском уровне, в основном руководителей МИД, будет представлено 29 государств. Другие страны направят послов: Индия, Индонезия, Израиль, Объединенные Арабские Эмираты, Южная Африка, Филиппины, а также Бразилия.

Согласно списку политических гостей саммита, Китай все же не будет представлен на нем. Вероятно, это связано с тем, что Китай имеет свой взгляд на то, как можно достичь завершения войны.

Кроме того, ранее СМИ сообщали, что Пекин начал продвигать собственный "мирный план", а странам, которые намерены быть в Швейцарии, заявлял, что подобные встречи только продлят войну.

В то же время список свидетельствует о том, что саммит все же посетит представитель Саудовской Аравии, несмотря на то, что ранее страна не планировала этого. Однако недавно Аравию посетил президент Владимир Зеленский, возможно, именно это повлияло на то, что саммит мира посетит министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бин Фархан Аль Сауд.

Еще одним интересным нюансом является представитель Индии - страну будет представлять посол Индии в РФ Винай Кумар. Стоит заметить, что с начала полномасштабного вторжения Российской Федерации на территорию Украины Индия заявила о якобы нейтральной позиции относительно войны.

Саммит мира в Швейцарии

Напомним, уже в эти выходные в Швейцарии пройдет первый саммит мира. На нем будут рассматривать украинскую формулу мира, которая должна приблизить завершение войны на справедливых условиях.

О том, чего стремится на саммите Украина – в материале "Умеренный успех. Что Украина хочет получить от Саммита мира".

А о том, что такое "формула мира" Зеленского и что она предполагает – читайте в материале РБК-Украина.

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