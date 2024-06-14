Без Китаю, але з Саудівською Аравією: оголошено учасників саміту миру в Швейцарії

Згідно зі списком політичних гостей саміту, Китай все ж не буде представлений на ньому. Ймовірно, це пов'язано з тим, що Китай має свій погляд на те, як можна досягти завершення війни.

Окрім того, раніше ЗМІ повідомляли, що Пекін почав просувати власний "мирний план", а країнам, які мають намір бути у Швейцарію, заявляв, що подібні зустрічі лише подовжать війну.

Водночас список свідчить про те, що саміт все ж відвідає представник Саудівської Аравії, попри те, що раніше країна не планувала цього. Однак нещодавно Аравію відвідав президент Володимир Зеленський, можливо, саме це вплинуло на те, що саміт миру відвідає міністр закордонних справ Саудівської Аравії принц Фейсал бін Фархан Аль Сауд.

Ще одним цікавим нюансом є представник Індії - країну буде представляти посол Індії в РФ Вінай Кумар. Варто зауважити, що від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України Індія заявила про нібито нейтральну позицію щодо війни.

Саміт миру у Швейцарії

Нагадаємо, вже цими вихідними у Швейцарії пройде перший саміт миру. На ньому будуть розглядати українську формулу миру, яка, має наблизити завершення війни на справедливих умовах.

Про те, чого прагне на саміті Україна - в матеріалі "Помірний успіх. Що Україна хоче отримати від Саміту миру".

А про те, що таке "формула миру" Зеленського та що вона передбачає - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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