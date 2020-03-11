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У китайському Ухані закрили всі тимчасові лікарні для хворих коронавірусом

Новини » В світі     11.03.2020 - 21:42
У китайському Ухані закрили всі тимчасові лікарні для хворих коронавірусом
Ілюстративне фото (twitter.com/JustForChange)

У місті, який став епіцентром коронавіруса в Китаї, закрили всі 16 тимчасових лікарень

У китайському місті Ухань, де була зафіксована вперше спалах коронавіруса в середині грудня, закрили останні 2 з 16 тимчасових лікарень, призначених для інфікованих COVID19. Про це повідомляє Xinhua.

Повідомляється, що останні лікарні були закриті увечері 10 березня, після того як з них виписали залишилися 49 пацієнтів.

Наголошується, що за весь період спалаху коронавіруса в Китаї тимчасові лікарні Уханя взяли понад 13 тисяч пацієнтів.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що китайські власті очікують повне припинення розповсюдження коронавіруса в Китаї до кінця березня. За межами провінції Хубей практично не фіксують нові випадки захворювання.

Незважаючи на зниження захворювань коронавірусом в Китаї, у всьому світі спостерігається значний ріст захворювань. Зокрема, Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) 11 березня оголосила пандемію коронавіруса у світі. Також глава ВООЗ повідомив, що лише у 81 з 193 країнах не було зафіксовано жодного випадку COVID19.

Також РБК-Україна писало, що у зв'язку з поширенням коронавіруса в світі в Україні ввели карантин у всіх областях. Обмеження будуть діяти з 12 березня по 3 квітня. Зокрема, будуть заборонені масові зібрання понад 200 осіб, будуть закриті навчальні заклади, а також закрито авіасполучення з деякими країнами.

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