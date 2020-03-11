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В китайском Ухане закрыли все временные больницы для заболевших коронавирусом

Новости » В мире     11.03.2020 - 21:42
В китайском Ухане закрыли все временные больницы для заболевших коронавирусом
Иллюстративное фото (twitter.com/JustForChange)

В городе, который стал эпицентром коронавируса в Китае, закрыли все 16 временных больниц

В китайском городе Ухань, где была зафиксирована впервые вспышка коронавируса в середине декабря, закрыли последние 2 из 16 временных больниц, предназначенных для инфицированных COVID19. Об этом сообщает Xinhua.

Сообщается, что последние больницы были закрыты вечером 10 марта, после того как из них выписали оставшихся 49 пациентов.

Отмечается, что за весь период вспышки коронавируса в Китае временные больницы Уханя приняли более 13 тысяч пациентов.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что китайские власти ожидают полное прекращение распространения коронавируса в Китае до конца марта. За пределами провинции Хубэй практически не фиксируют новые случаи заболевания.

Несмотря на снижение заболеваний коронавирусом в Китае, во всем остальном мире наблюдается значительный рост заболеваний. В частности, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила пандемию коронавируса в мире. Также глава ВОЗ сообщил, что лишь в 81 из 193 странах не было зафиксировано ни одного случая COVID19.

Также РБК-Украина писало, что в связи с распространением коронавируса в мире в Украине ввели карантин во всех областях. Ограничения будут действовать с 12 марта по 3 апреля. В частности, будут запрещены массовые собрания более 200 человек, будут закрыты учебные заведения, а также закрыто авиасообщение с некоторыми странами.

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