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У ВООЗ назвали кількість країн, в яких немає коронавірусу

Новини » Суспільство     11.03.2020 - 19:05
У ВООЗ назвали кількість країн, в яких немає коронавірусу
Фото: Тедрос Аданом Гебреісус (flickr)

Про випадки коронавірусу не повідомили лише у 81 країні світу

У світі не підтверджено жодного випадку коронавірусу лише у 81 країні з 193 держав, офіційно визнаних ООН. Про це повідомив глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреісус на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Також глава ВООЗ зазначив, що в 57 країнах офіційно підтвердили 10 і менше випадків коронавірусу.

"81 країна не повідомила ні про які COVID19 випадках, а 57 країн повідомили про 10 або менше випадках. Ми не можемо це більш голосно, більш чітко, або більш часто: всі країни все ще можуть змінити хід цієї пандемії", - заявив Гебреісус.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що ВООЗ 11 березня оголосила пандемію коронавірусу у світі. Останній раз пандемія в світі оголошувалася в 2009 році, коли було зафіксовано спалах "свинячого" грипу.

Також РБК-Україна писало, що 11 березня в Україні ввели карантин через поширення коронавірусу. Карантин триватиме з 12 березня по 3 квітня в усіх областях. У зв'язку з цим заборонені масові зібрання понад 200 осіб, будуть закриті навчальні заклади, а також закрито авіасполучення з деякими країнами.

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