ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Сербія отримала мільйон доз китайської вакцини Sinopharm від коронавірусу

Сербія, Субота 16 січня 2021 15:38
Сербія отримала мільйон доз китайської вакцини Sinopharm від коронавірусу
Фото: вакцина від коронавіруса (РБК-Україна)
Автор: Роман Тверденко

В Сербію прибула партія вакцини від коронавірусу розробки Sinopharm. Китайська компанія доставила мільйон доз.

Про це повідомляє Reuters.

Сербія стала першою європейською країною, що отримала китайську вакцину для масової вакцинації, оскільки інші країни Європи зараз використовують препарат Pfizer і очікують поставок вакцини від Moderna і Astrazeneca.

Президент Александар Вучіч заявив, що протягом декількох днів китайська вакцина повинна бути схвалена, що дозволить відразу ж приступити до вакцинації.

У Сербії вакцинація від коронавірусу почалася в кінці грудня. Дозу препаратів вже отримали більше 20 тисяч чоловік. Це мешканці будинків пристарілих та медпрацівники. Щеплення робилися вакциною Pfizer або російською Супутник V. Наступного тижня в країну повинні доставити ще 250 тисяч доз російського препарату і 20 тисяч доз Pfizer. Також у країні очікують поставки від Moderna і Astrazeneca до червня.

Раніше повідомлялося, що в Індії почалася наймасштабніша у світі кампанія вакцинації від COVID-19. У перший день імунізації, 16 січня, Індія планує вакцинувати близько 300 600 чоловік.

Також Кабінет міністрів визначив компанію Crown Agents Limited спеціалізованою організацією, яка буде проводити закупівлю вакцини від COVID-19 за кошти державного бюджету України. На закупівлю вакцин направляється 1,377 млрд гривень.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України В світі вакцина от коронавируса

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся