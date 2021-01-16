Індія розпочала наймасштабнішу в світі програму вакцинації від COVID-19

Фото: вакцина (Віталій Носач, РБК-Україна)

В Індії почалася наймасштабніша у світі кампанія вакцинації від COVID-19. У перший день імунізації, 16 січня, Індія планує вакцинувати близько 300 600 осіб.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Санітарний працівник Маніш Кумар став першою людиною в Індії, який був вакцинований проти COVID-19. Індія приділяє пріоритетну увагу медсестрам, лікарям та іншим працівникам, які працюють на передовій. По всій країні створено 3006 центрів вакцинації.

Кампанію запустив прем'єр-міністр країни Нарендра Моді з метою взяти під контроль пандемію.

"Хвороба розлучила людей з їх сім'ями, не підпускала матерів до своїх дітей, а ті, хто помер від хвороби, не могли навіть остаточно попрощатися зі своїми сім'ями", - сказав Моді.

Індія з населенням майже 1,4 мільярда людей є найбільш густонаселеною країною у світі після Китаю, але уряд заявляє, що не буде вакцинувати всіх, щоб добитися колективного імунітету.

Індія, яка повідомила про найбільшу кількість коронавірусних інфекцій після Сполучених Штатів, планує вакцинувати близько 300 млн осіб двома дозами в перші шість-вісім місяців року.

Люди не зможуть вибирати між вакциною Оксфордського університету/AstraZeneca і підтримувану урядом вакциною, розробленою індійською компанією Bharat Biotech, ефективність якої невідома. Обидві виробляються на місці.

Близько 10,5 мільйона осіб в Індії заразилися коронавірусом, у тому числі понад 151 000 осіб померли, хоча рівень зараження знизився з піку в середині вересня.

Першими в черзі на вакцину йдуть близько 30 мільйонів медичних та інших працівників, що працюють на передньому краї, наприклад, у сфері санітарії та безпеки, за якими слідують близько 270 мільйонів осіб старше 50 років або людей, яким загрожує підвищений ризик через існуючі захворювання.

Уряд вже закупив 11 млн доз вакцини AstraZeneca COVISHIELD, виробленої Індійським інститутом сироватки, і 5,5 мільйонів доз COVAXIN компанії Bharat Biotech.

За даними індійського регулятора, ефективність COVISHIELD становить 72%, в той час як Bharat Biotech повідомляє, що результати останнього етапу випробувань COVAXIN очікуються до березня.

Нагадаємо, число летальних випадків від коронавірусу у світі перевищила 2 мільйони людей. Всього у світі діагностовано понад 93 млн випадків зараження коронавірусом.

Комітет Всесвітньої організації охорони здоров'я щодо надзвичайної ситуації виступив проти запровадження вимоги обов'язкової вакцинації або наявності імунітету при міжнародних поїздках.