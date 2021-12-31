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Космічні перегони з США: Китай планує першим побудувати базу на Місяці

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П'ятниця 31 грудня 2021 16:34
Космічні перегони з США: Китай планує першим побудувати базу на Місяці Фото: Китай планує першим побудувати базу на Місяці (flickr.com)
Автор: Сергій Пишкін

Китай планує побудувати дослідницьку базу на Місяці раніше за США й інших конкурентів. Розраховує встигнути до 2027 року.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на South China Morning Post.

Минулого року США виключили Росію та Китай зі списку партнерів щодо космічної місії, яка передбачала видобуток корисних копалин на Місяці. КНР, зі свого боку, вирішила прискорити свою програму й побудувати базу до 2027 року.

За словами одного з найвищих чиновників Китайського національного космічного управління, місія "Чан'е-8" відтепер запланована не на 2035 рік, а на 2027. Зокрема, раніше проєкт передбачав проведення наукових досліджень на поверхні Місяця, таких як, наприклад, 3D-друк з використанням місцевих матеріалів.

Як відзначає чиновник, головним завдання Китаю є створення основи для мирного використання ресурсів супутника Землі, попри те, що до цього космічна галузь країни заявляла, що не зацікавлена у перегонах.

Вчені планують розробити автономну мобільну дослідницьку станцію, яка передбачатиме віддалення від бази на 1000 кілометрів. Натомість країна вже не має наміру будувати навколомісячну орбітальну станцію.

Зокрема, Китай, зі свого боку, планує будувати базу, що буде розташована в печерах, або загалом нижче рівня "землі", аби захистити її від метеоритів або ж радіації. NASA - навпаки, будуватиме об’єкт на поверхні.

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