Вчені вперше в історії виростили рослини на ґрунті з Місяця

Вченим вдалося вперше в історії виростити рослини на ґрунті з Місяця. Грунт було зібрано під час місії космічного корабля "Аполлон-11" в 1969 році.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Associated Press .

Вчені вирішили посадити у місячний ґрунт хрінницю сійну. Під час першого тижня виявилося, що властивості місячного ґрунту настільки сильно напружували дрібні квітучі бур’яни, що це призвело до їх уповільненого проростання. Більшість місячних рослин виявилися низькорослими.

Як відзначили вчені, зразки "Аполлона-11", які зазнавали впливу від сонячної радіації довше, ніж ґрунт з поверхні Моря Спокою, були найменш сприятливі для зростання.

Фото: вчені вперше в історії виростили рослини на місячному ґрунті (nature.com)

Зазначається, що місячний бруд сповнений крихітних уламків скла від ударів мікрометеоритів.

Вчені допускають, що в майбутньому варто використовувати молодші геологічні ділянки на Місяці під час посадки рослин.

"Той факт, що щось виросло, означає, що у нас є справді хороша відправна точка, і тепер питання у тому, як ми це оптимізуємо та покращуємо", — заявила Шарміла Бхаттачарья, науковий співробітник НАСА з космічної біології.