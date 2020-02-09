Китайський коронавірус вперше виявили в українця

Фото: лайнер Diamond Princess (marinetraffic.com)

У хворого немає жодних серйозних симптомів хвороби

Новий вид китайського коронавірусу вперше було виявлено в громадянина України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Mainichi.

Так, в одного з українців, які перебувають на борту круїзного лайнера Diamond Princess в Японії, підтвердили зараження новим видом коронавірусу.

За даними японського Міністерства охорони здоров'я, наразі у хворого немає жодних серйозних симптомів захворювання.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Японія ізолювала круїзний лайнер Diamond Princess з майже 4 тисячами пасажирів на борту після того, як у 80-річного китайця виявили інфікування коронавірусом нового типу 2019-nCoV. Пасажири та члени екіпажу, в яких не виявили коронавірус, будуть залишатися на кораблі мінімум 14 днів.

Також РБК-Україна писало, що кількість заражених новим видом коронавірусу на борту круїзного лайнера Diamond Princess зросла до 70 людей. За останню добу, небезпечний вірус було виявлено ще у 6 пасажирів лайнера, який перебуває на карантині поблизу берегів Японії.

Крім того, у Міністерстві охорони здоров'я заявляли, що евакуйованих з охопленого коронавірусом китайського Уханя громадян України на 14 днів будуть поміщати в карантин. Таким чином в українському відомстві хочуть виключити можливість поширення небезпечної хвороби.