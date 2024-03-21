Крупные банки Китая перестали принимать платежи в юанях из РФ, - СМИ

Крупные банки Китая перестали принимать платежи из России в юанях, клиенты этих финансовых организаций начали получать соответствующие уведомления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Известия".

В числе таких банков Ping An Bank и Bank of Ningbo, занимающие 13 и 15 места по капитализации в Китае, а также China Guangfa Bank, Kunshan Rural Commercial Bank, Great Wall West China Bank, Shenzhen Rural Commercial Bank, Dongguan Rural Commercial Bank и China Zheshang Bank. Платежи в юанях также отказываются принимать китайские банки с международным участием — филиалы CitiBank, Standard Chartered Bank, HSBC, JP Morgan, BNP Paribas, Deutsche Bank и Mizuho Bank. Однако источники на финансовым рынке сообщили, что эти банки перестали проводить платежи клиентов из РФ с 2022 года.