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Китайская авианосная ударная группа прошла через Тайваньский пролив

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Четверг 22 июня 2023 06:15
Китайская авианосная ударная группа прошла через Тайваньский пролив Фото: китайский авианосец Shandong (wikipedia)
Автор: Максим Шушко

Китайская авианосная ударная группа во главе с судном Shandong, 21 июня, прошла через Тайваньский пролив.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Министерство обороны Тайваня заявило, что судно Shandong, введенное в эксплуатацию в 2019 году, плыло в южном направлении через западную часть пролива. Тайвань направил ответные силы для наблюдения за деятельностью Китая.

Следует отметить, что этот авианосец принимал участие в китайских военных учениях вокруг Тайваня в апреле, действуя в западной части Тихого океана. В марте прошлого года он проплыл через Тайваньский пролив, за несколько часов до того, как лидеры Китая и США должны были встретиться.

Китай считает Тайвань "своим"

Китай, никогда не отказывавшийся от применения силы, чтобы взять Тайвань под свой контроль, активизировал военные действия вблизи острова. Лидер Китая и другие чиновники настаивают на "воссоединении" с островом.

Тайвань решительно отрицает претензии Пекин и обещает защищаться в случае нападения. США поддерживают независимость островного государства. Глава Пентагона Ллойд Остин считает, что война за Тайвань была бы разрушительной, конфликт может повлиять на мировую экономику.

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