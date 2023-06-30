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Китайский аэростат не вел сбор данных в небе США, - Пентагон

Фото: китайский воздушный шар над США не вел сбор данных (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Китайский воздушный шар-шпион, пролет которого зафиксировали американские силы ПВО над Соединенными Штатами в начале этого года, не вел сбор информации.

Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеобрифинг.

"По нашим оценкам, он не собирал никаких данных во время полета над территорией США перед тем, как был сбит", - заявил представитель Пентагона.

Отметим, что неопознанный воздушный шар провел неделю в воздушном пространстве США и Канады, прежде чем американские военные сбили его у Атлантического побережья по приказу президента США Джо Байдена.

Инцидент с воздушным шаром над США

В феврале 2023 года над США заметили и сбили воздушный шар-шпион. Позже Китай признал, что аэростат принадлежал ему, и он якобы не выполнял разведку. ВВС США собрали обломки сбитого аэростата в море и проводили серию расследований.

Вскоре после обнаружения воздушного шага госсекретарь США Энтони Блинкен отменил запланированный визит в Китай и совершил его только в июне. По результатам встречи госсекретарь заявил, что стороны достигли прогресса и договоренностей по некоторым вопросам.

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