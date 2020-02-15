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Китайських гімнастів не пускають в Австралію на чемпіонат світу через коронавірус

Новини » Суспільство     15.02.2020 - 05:32
Китайських гімнастів не пускають в Австралію на чемпіонат світу через коронавірус
Ілюстративне фото (facebook.com/gymnasticsworldcup)

У країні обмежили в'їзд для жителів Китаю

Китайські гімнастки вийшли з чемпіонату світу в Австралії з-за заборони на в'їзд через спалаху коронавіруса. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами організаторів, збірна Китаю зі спортивної гімнастики повинна була вступити в чемпіонат світу наступного тижня в Мельбурні.

Обмеження на в'їзд іноземних громадян з Китаю були введені на початку лютого і продовжені ще на тиждень у четвер.

Це продовження фактично виключає участь Китаю в чемпіонаті світу 20-23 лютого, який пропонує кваліфікаційні окуляри для Олімпійських ігор в Токіо в цьому році.

РБК-Україна писало, що Національна комісія охорони здоров'я Китаю заявила в суботу вранці, 15 лютого, що число смертей від спалаху коронавіруса в країні досягло 1523, що на 143 більше, ніж у попередній день.

Раніше повідомлялося, що новий коронавірус вражає світові поштові служби, вже вісім країн заявили про припинення поштового повідомлення з Китаєм у зв'язку з епідемією.

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