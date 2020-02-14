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У Британії назвали спосіб зупинки поширення коронавірусу

Новини » Суспільство     14.02.2020 - 19:50
У Британії назвали спосіб зупинки поширення коронавірусу
Ілюстративне фото (Reuters)

Британські медики вважають, що зупинити коронавірус допоможе самоізоляція

Британські медики вважають, що найбільш поведінка при виявленні симптомів коронавирусу - повідомити лікарям і самоізолюватися. Про це повідомляє ВВС.

Як зазначається, у Британії було зафіксовано дев'ятий випадок зараження коронавірусом, який також став першим виявленим випадком в Лондоні. Жінка заразилася в Китаї і, виявивши симптоми хвороби, доїхала до лікарні на таксі.

Британська влада при появі симптомів коронавірусу радить телефонувати в швидку і залишатися вдома.

"Через те, що хвора жінка сама приїхала в лікарню, владі довелося ретельно відстежити всіх людей, з ким вона могла контактувати по дорозі", - пише видання.

Повідомляється, що здоров'я водія не піддалося великому ризику, так як поїздка була недовгою, і між нею і шофером не було близького сталого контакту. Однак компанія Uber, через додаток якої була викликана машина, повідомила, що тимчасово закрила акаунт водія.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я Єгипту сьогодні, 14 лютого, оголосило про виявлення першого випадку зараження коронавірусом COVID-19 у країні.

Раніше повідомлялося, що влада Пекіну ввела обов'язковий двотижневий карантин для всіх прибулих в місто з метою уникнення розповсюдження коронавіруса. Особи, які відмовляться від 14-денний ізоляції, будуть притягнуті до відповідальності.

У Єгипті зафіксували перший випадок зараження коронавірусом
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