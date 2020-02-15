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Китайских гимнастов не пускают в Австралию на чемпионат мира из-за коронавируса

Новости » Общество     15.02.2020 - 05:32
Китайских гимнастов не пускают в Австралию на чемпионат мира из-за коронавируса
Иллюстративное фото (facebook.com/gymnasticsworldcup)

В стране ограничили въезд для жителей Китая

Китайские гимнастки вышли из чемпионата мира в Австралии из-за запрета на въезд из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам организаторов, сборная Китая по спортивной гимнастике должна біла вступить в чемпионат мира на следующей неделе в Мельбурне.

Ограничения на въезд иностранных граждан из Китая были введены в начале февраля и продлены еще на неделю в четверг.

Это продление фактически исключает участие Китая в чемпионате мира 20-23 февраля, который предлагает квалификационные очки для Олимпийских игр в Токио в этом году.

РБК-Украина писало, что Национальная комиссия здравоохранения Китая заявила в субботу утром, 15 февраля, что число смертей от вспышки коронавируса в стране достигло 1523, что на 143 больше, чем в предыдущий день.

Ранее сообщалось, что новый коронавирус поражает мировые почтовые службы, уже восемь стран заявили о приостановке почтового сообщения с Китаем в связи с эпидемией.

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