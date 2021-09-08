Будемо підтримувати зв'язок з урядом талібів, - МЗС Китаю

Офіційний представник Міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбінь заявив, що Китай готовий підтримувати зв'язок з новим урядом і лідером Афганістану.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Відповідати на запитання, чи визнає Китай новий уряд Афганістану, Ван Веньбінь сказав, що КНР буде підтримувати зв'язок з урядом талібів.

"Ми готові підтримувати діалог з керівництвом нового афганського уряду. Ми сподіваємося, що тимчасовий уряд в Афганістані буде толерантним і надасть протидія тероризму", - сказав він.