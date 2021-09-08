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Будемо підтримувати зв'язок з урядом талібів, - МЗС Китаю

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Китай, Середа 08 вересня 2021 11:04
Будемо підтримувати зв'язок з урядом талібів, - МЗС Китаю Фото: Китай готовий вести переговори з новим урядом Афганістану (Getty Images)
Автор: Тіберій Юрик

Офіційний представник Міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбінь заявив, що Китай готовий підтримувати зв'язок з новим урядом і лідером Афганістану.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Відповідати на запитання, чи визнає Китай новий уряд Афганістану, Ван Веньбінь сказав, що КНР буде підтримувати зв'язок з урядом талібів.

"Ми готові підтримувати діалог з керівництвом нового афганського уряду. Ми сподіваємося, що тимчасовий уряд в Афганістані буде толерантним і надасть протидія тероризму", - сказав він.

Також представник МЗС зазначив, що Китай поважає суверенітет, незалежність і територіальну цілісність Афганістану.

Нагадаємо, що президент США Джо Байден заявив, що Росія, Іран і Китай спробують досягти домовленостей з "Талібаном".

Також ми повідомляли, що бойовики радикального руху "Талібан" оголосили новий склад уряду Афганістану.

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Талібан Китай Афганистан
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