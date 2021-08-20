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Китайські астронавти вийшли у відкритий космос для монтажних робіт

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Китай, П'ятниця 20 серпня 2021 15:43
Китайські астронавти вийшли у відкритий космос для монтажних робіт Фото: Китайські астронавти вийшли у відкритий космос для монтажних робіт (cgtn.com)
Автор: Сергій Пишкін

Китайські астронавти вийшли у відкритий космос для проведення монтажних робіт. Для завершення будівництва станції "Тяньгун" потрібно ще 11 запусків.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Сіньхуа".

Це другий вихід у відкритий космос для членів екіпажу космічної станції.

Відзначимо, що, в рамках дев’ятнадцятого польоту космічного корабля з космонавтами, "Шеньчжоу-12" з трьома астронавтами зістикувався зі станцією "Тяньгун" 17 червня. Аби завершити її будівництво, Китаю потрібно здійснити ще 11 запусків, що займе більше як рік часу.

Перші монтажні роботи відбулися влітку 2008 року.

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