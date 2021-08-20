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Китайские астронавты вышли в открытый космос для монтажных работ

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Китай, Пятница 20 августа 2021 15:43
Китайские астронавты вышли в открытый космос для монтажных работ Фото: Китайские астронавты вышли в открытый космос для монтажных работ (cgtn.com)
Автор: Сергей Пышкин

Китайские астронавты вышли в открытый космос для проведения монтажных работ. Для завершения строительства станции "Тяньгун" требуется еще 11 запусков.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Синьхуа".

Это второй выход в открытый космос для членов экипажа космической станции.

Отметим, что в рамках девятнадцатого полета космического корабля с космонавтами, "Шэньчжоу-12" с тремя астронавтами состыковался со станцией "Тяньгун" 17 июня. Чтобы завершить ее строительство, Китаю нужно осуществить еще 11 запусков, что займет больше года времени.

Первые монтажные работы состоялись летом 2008 года.

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