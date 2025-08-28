Китайские нефтяные гиганты отказываются от бензина в пользу новых видов топлива

Китайские нефтяные гиганты PetroChina и Sinopec объявили о переходе от традиционного бензина и дизеля к производству альтернативного топлива и высококачественной химии на фоне падения спроса и убытков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

На прошлой неделе государственные нефтяные компании Китая PetroChina и Sinopec отчитались о значительном падении прибыли в первом полугодии из-за удешевления нефти на мировых рынках и сокращения внутреннего спроса на ископаемое топливо.

Например, Sinopec по итогам первого полугодия 2025 года Sinopec зафиксировал падение чистой прибыли на 36%, что стало следствием сокращения операционной прибыли на 59% в основном нефтеперерабатывающем сегменте и увеличения убытков в химическом подразделении.

PetroChina показала несколько лучшие результаты, поскольку меньше зависит от этих сегментов, но общий спад нефтепереработки у нее составил 19% по сравнению с прошлым годом.

Руководители компаний объясняют, что падение спроса на бензин и дизельное топливо связано с быстрой электрификацией транспорта и развитием альтернативных видов топлива, таких как природный газ.

Так, по словам финансового директора PetroChina Вана Хуа, потребление бензина во второй половине года "столкнется с достаточно большим давлением".

В ответ на эти вызовы PetroChina и Sinopec планируют модернизировать производство, переключая часть ресурсов с традиционного топлива на альтернативные виды топлива и высококачественные химические продукты. Такая стратегия позволит уменьшить убытки от убыточных сегментов и расширить присутствие компаний в прибыльных нишах энергетики и химической промышленности.

Эксперты отмечают, что нефтеперерабатывающая отрасль Китая сейчас переживает критический момент: традиционное транспортное топливо достигло пика спроса, а быстрая электрификация автомобилей, грузовиков и поездов делает модернизацию и инновации необходимостью для выживания компаний.

Планируемые изменения включают расширение производства специализированных химических продуктов, а также развитие технологий альтернативного топлива, что должно обеспечить китайской нефтеперерабатывающей промышленности стабильность и конкурентоспособность в ближайшие годы.