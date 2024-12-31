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Китайские хакеры взломали Минфин США и украли документы

Вторник 31 декабря 2024 02:35
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Китайские хакеры взломали Минфин США и украли документы Фото: на Минфин США совершена масштабная хакерская атака (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Китайские государственные хакеры взломали систему компьютерной безопасности Министерства финансов США и похитили ряд документов. В ведомстве назвали это событие "серьезным инцидентом".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Агентство сослалось на письмо к законодателям, которое чиновники Минфина предоставили агентству Reuters в понедельник, 30 декабря. В нем отмечается, что хакеры скомпрометировали стороннего поставщика услуг по кибербезопасности BeyondTrust и получили доступ к несекретным документам.

Согласно письму, хакеры получили доступ к ключу, который использовался поставщиком для защиты облачного сервиса. Он используется для удаленного предоставления технической поддержки конечным пользователям отделений Казначейства.

"Имея доступ к похищенному ключу, злоумышленники смогли обойти систему безопасности сервиса, получить удаленный доступ к определенным рабочим станциям пользователей казначейства и доступ к определенным несекретным документам, которые хранятся этими пользователями", - говорится в письме.

Министерство финансов заявило, что получило сообщение о взломе от BeyondTrust 8 декабря и что оно сотрудничает с Агентством кибербезопасности и инфраструктурной безопасности США и ФБР для оценки последствий взлома.

В то же время, представитель посольства Китая в Вашингтоне отверг любую ответственность за взлом. Он заявил, что Пекин "решительно выступает против клеветнических атак США на Китай, которые не имеют под собой никакой фактической основы".

BeyondTrust базируется в Джонс-Крик, штат Джорджия. На своем веб-сайте компания сообщила, что недавно обнаружила инцидент с безопасностью, который затронул ограниченное количество клиентов ее программного обеспечения для удаленной поддержки. В результате инцидента был взломан цифровой ключ, в настоящее время ведется расследование.

Исследователь угроз в компании по кибербезопасности SentinelOne (S.N.) Том Хегель отметил, что, похоже, инцидент безопасности, описанный BeyondTrust, тесно связан с сообщением о взломе в Казначействе. Хотя он предупредил, что самой компании нужно будет подтвердить любую связь.

"Этот инцидент вписывается в хорошо задокументированную схему действий связанных с КНР (Китайской Народной Республикой. - ред.) группировок, с особым акцентом на злоупотребление доверенными сторонними сервисами - метод, который становится все более заметным в последние годы", - сказал он.

Хакерские атаки на Украину и страны Запада

Последние несколько лет кибератаки стали одним из элементов войны России и ее азиатских союзников со странами Европы и США.

Так, 28 декабря хакеры совершили атаку на МИД Италии и два аэропорта Милана. Ответственность за атаку взяла пророссийская группа Noname057.

19 декабря российские хакеры реализовали одну из самых масштабных кибератак на Украину. Злоумышленники взломали ряд украинских госреестров и загрузили все базы данных.

Добавим, что в декабре 2023 года хакеры получили доступ к данным ДНК 7 миллионов человек в одной из американских компаний генетического тестирования.

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