Хакеры атаковали сайты МИД и аэропортов Италии. Есть связь с Россией
Сегодня около десятка официальных сайтов в Италии подверглись хакерской атаке. Ответственность взяла пророссийская группа Noname057(16)
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Как отметили в итальянском агентстве кибербезопасности, хакеры атаковали сайты МИД Италии и двух аэропортов Милана, временно выведя их из строя.
Ответственность взяли хакеры из Noname057(16) - пророссийской группы, которая сопроводила атаку заявлением о том, что "русофобы Италии получают заслуженный киберответ".
Представитель итальянского агентства называет вполне вероятно, что DDoS-атака связана с этой пророссийской группой. Во время таких операций хакеры пытаются нагрузить сеть большими объемами трафика данных, чтобы парализовать ее.
Атаку отразили менее чем за два часа, а все последствия сведены к минимуму. Она не вызвала никаких сбоев в работе рейсов в миланских аэропортах Линате и Мальпенса. Несмотря на проблемы с работой сайтов мобильные приложения аэропортов продолжали работать.
Кто такие Noname057
Группировка заявила о себе в марте 2022 года, когда взяла ответственность за кибератаки на украинские, американские, европейские сайты госучреждений, СМИ и частных компаний. Расценивается как неорганизованная пророссийская группа, которая стремится привлечь внимание в западных странах.
В весны 2022 года NoName057(16) провела ряд кибератак на сайты СМИ и медиапорталы Украины. В том числе на "Детектор Медиа", "Одесса Онлайн" и информационные агентства. За это время успела отличиться кибератаками на страны Балтии, северной и западной Европы.
Напомним, 19 декабря российские хакеры совершили одну из самых масштабных кибератак на Украину. Им удалось взломать украинские государственные реестры и скачать базы данных. Считается, что при атаке был вход с аккаунта самого высокого уровня.
Подробнее о последствиях той атаки читайте в материале "Бронь и часть услуг в "Дії" недоступны. Что известно о масштабной кибератаке на Украину".
По предварительным оценкам, восстановление всех реестров займет около двух недель. На днях стало известно, что бронирование от мобилизации в "Дії" снова работает.
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