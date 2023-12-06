Хакеры похитили ДНК-данные 7 миллионов человек в США

Американская компания генетического тестирования 23andMe признала, что хакеры получили доступ к данным ДНК 7 миллионов пользователей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Почти 7 миллионов человек пострадали из-за взлома системы безопасности, в результате которого информация о ДНК пользователей попала в руки хакеров, сломавших сайт в начале октября.

Данные еще 1,4 миллиона человек были сломаны через дополнительные профили генеалогического дерева, содержащих разнообразную информацию о пользователях.

"Нам сообщили, что определенная информация профиля клиентов была собрана через доступ к отдельным аккаунтам 23andMe.com", - говорится в заявлении компании.

Как сообщается, позже хакеры начали торговать профилями и обнародовали информацию о пользователях фирмы, содержащей записи о 4 миллионах пользователей.

Компания заявила, что "сделала шаги" для защиты данных своих клиентов. В частности, обратилась с просьбой к активным пользователям аннулировать свои пароли и применила метод двухэтапной проверки.

При этом уточняется, что доступ к аккаунтам хакерам удалось получить в тех случаях, когда имена пользователей и пароли на 23andMe совпадали установленными на других сайтах, которые ранее были сломаны.