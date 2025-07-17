RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Китайские хакеры усилили атаки на Тайвань: названа главная причина

Фото: китайские хакеры усилили атаки на Тайвань (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Хакерские группировки, связанные с правительством Китая, развернули масштабную шпионскую кампанию против ключевых игроков тайваньской полупроводниковой отрасли на фоне обострения технологического противостояния между США и Китаем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным агентства, ключевая цель атак заключается в похищении передовых технологий, критически необходимых для развития искусственного интеллекта.

Эксперты компании Proofpoint отмечают, что только с весны 2025 года по меньшей мере три хакерские группы совершили скоординированные атаки на ведущие тайваньские компании. Под прицелом оказались гиганты отрасли - TSMC, MediaTek, United Microelectronics Corp, Nanya Technology и Realtek Semiconductor.

Все это происходит на фоне ужесточающихся экспортных ограничений США, направленных на сдерживание поставок в Китай передовых микросхем, в том числе применяемых в системах ИИ.

"Мы наблюдаем всплеск новых кампаний, направленных на компании, которые ранее не были мишенями", - заявил исследователь Proofpoint Марк Келли.

По его словам, тактика злоумышленников также эволюционирует. Одна из группировок выдавала себя за соискателей работы: используя скомпрометированные аккаунты тайваньских университетов, они рассылали зараженные PDF-файлы и архивы с вирусами.

Другие маскировались под инвестиционные компании, чтобы через переписку с аналитиками проникнуть в корпоративные системы.

 

Хакерские атаки на Украину и страны Запада

Последние несколько лет кибератаки стали одним из элементов войны России и ее азиатских союзников со странами Европы и США.

Так, в декабре хакеры совершили атаку на МИД Италии и два аэропорта Милана. Ответственность за атаку взяла пророссийская группа Noname057.

Также впоследствии китайские государственные хакеры взломали систему компьютерной безопасности Министерства финансов США и похитили ряд документов. В ведомстве назвали это событие "серьезным инцидентом".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КитайТайваньСоединенные Штаты Америки