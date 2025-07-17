Китайские хакеры усилили атаки на Тайвань: названа главная причина

Хакерские группировки, связанные с правительством Китая, развернули масштабную шпионскую кампанию против ключевых игроков тайваньской полупроводниковой отрасли на фоне обострения технологического противостояния между США и Китаем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По данным агентства, ключевая цель атак заключается в похищении передовых технологий, критически необходимых для развития искусственного интеллекта.

Эксперты компании Proofpoint отмечают, что только с весны 2025 года по меньшей мере три хакерские группы совершили скоординированные атаки на ведущие тайваньские компании. Под прицелом оказались гиганты отрасли - TSMC, MediaTek, United Microelectronics Corp, Nanya Technology и Realtek Semiconductor.

Все это происходит на фоне ужесточающихся экспортных ограничений США, направленных на сдерживание поставок в Китай передовых микросхем, в том числе применяемых в системах ИИ.

"Мы наблюдаем всплеск новых кампаний, направленных на компании, которые ранее не были мишенями", - заявил исследователь Proofpoint Марк Келли.

По его словам, тактика злоумышленников также эволюционирует. Одна из группировок выдавала себя за соискателей работы: используя скомпрометированные аккаунты тайваньских университетов, они рассылали зараженные PDF-файлы и архивы с вирусами.

Другие маскировались под инвестиционные компании, чтобы через переписку с аналитиками проникнуть в корпоративные системы.