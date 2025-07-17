ua en ru
Чт, 17 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Китайские хакеры усилили атаки на Тайвань: названа главная причина

Четверг 17 июля 2025 08:48
UA EN RU
Китайские хакеры усилили атаки на Тайвань: названа главная причина Фото: китайские хакеры усилили атаки на Тайвань (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Хакерские группировки, связанные с правительством Китая, развернули масштабную шпионскую кампанию против ключевых игроков тайваньской полупроводниковой отрасли на фоне обострения технологического противостояния между США и Китаем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным агентства, ключевая цель атак заключается в похищении передовых технологий, критически необходимых для развития искусственного интеллекта.

Эксперты компании Proofpoint отмечают, что только с весны 2025 года по меньшей мере три хакерские группы совершили скоординированные атаки на ведущие тайваньские компании. Под прицелом оказались гиганты отрасли - TSMC, MediaTek, United Microelectronics Corp, Nanya Technology и Realtek Semiconductor.

Все это происходит на фоне ужесточающихся экспортных ограничений США, направленных на сдерживание поставок в Китай передовых микросхем, в том числе применяемых в системах ИИ.

"Мы наблюдаем всплеск новых кампаний, направленных на компании, которые ранее не были мишенями", - заявил исследователь Proofpoint Марк Келли.

По его словам, тактика злоумышленников также эволюционирует. Одна из группировок выдавала себя за соискателей работы: используя скомпрометированные аккаунты тайваньских университетов, они рассылали зараженные PDF-файлы и архивы с вирусами.

Другие маскировались под инвестиционные компании, чтобы через переписку с аналитиками проникнуть в корпоративные системы.

Хакерские атаки на Украину и страны Запада

Последние несколько лет кибератаки стали одним из элементов войны России и ее азиатских союзников со странами Европы и США.

Так, в декабре хакеры совершили атаку на МИД Италии и два аэропорта Милана. Ответственность за атаку взяла пророссийская группа Noname057.

Также впоследствии китайские государственные хакеры взломали систему компьютерной безопасности Министерства финансов США и похитили ряд документов. В ведомстве назвали это событие "серьезным инцидентом".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Китай Тайвань Соединенные Штаты Америки
Новости
В Раде произошла стычка между нардепами: что известно (видео)
В Раде произошла стычка между нардепами: что известно (видео)
Аналитика
Третий Кабмин Зеленского. Зачем Шмыгаль идет в Минобороны и чего ждут от Свириденко
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Третий Кабмин Зеленского. Зачем Шмыгаль идет в Минобороны и чего ждут от Свириденко