Китайские хакеры усилили атаки на Тайвань: названа главная причина
Хакерские группировки, связанные с правительством Китая, развернули масштабную шпионскую кампанию против ключевых игроков тайваньской полупроводниковой отрасли на фоне обострения технологического противостояния между США и Китаем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По данным агентства, ключевая цель атак заключается в похищении передовых технологий, критически необходимых для развития искусственного интеллекта.
Эксперты компании Proofpoint отмечают, что только с весны 2025 года по меньшей мере три хакерские группы совершили скоординированные атаки на ведущие тайваньские компании. Под прицелом оказались гиганты отрасли - TSMC, MediaTek, United Microelectronics Corp, Nanya Technology и Realtek Semiconductor.
Все это происходит на фоне ужесточающихся экспортных ограничений США, направленных на сдерживание поставок в Китай передовых микросхем, в том числе применяемых в системах ИИ.
"Мы наблюдаем всплеск новых кампаний, направленных на компании, которые ранее не были мишенями", - заявил исследователь Proofpoint Марк Келли.
По его словам, тактика злоумышленников также эволюционирует. Одна из группировок выдавала себя за соискателей работы: используя скомпрометированные аккаунты тайваньских университетов, они рассылали зараженные PDF-файлы и архивы с вирусами.
Другие маскировались под инвестиционные компании, чтобы через переписку с аналитиками проникнуть в корпоративные системы.
Хакерские атаки на Украину и страны Запада
Последние несколько лет кибератаки стали одним из элементов войны России и ее азиатских союзников со странами Европы и США.
Так, в декабре хакеры совершили атаку на МИД Италии и два аэропорта Милана. Ответственность за атаку взяла пророссийская группа Noname057.
Также впоследствии китайские государственные хакеры взломали систему компьютерной безопасности Министерства финансов США и похитили ряд документов. В ведомстве назвали это событие "серьезным инцидентом".
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