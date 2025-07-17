Китайські хакери посилили атаки на Тайвань: названа головна причина
Хакерські угруповання, пов’язані з урядом Китаю, розгорнули масштабну шпигунську кампанію проти ключових гравців тайванської напівпровідникової галузі на тлі загострення технологічного протистояння між США та Китаєм.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За даними агентства, ключова мета атак полягає у викраденні передових технологій, критично необхідних для розвитку штучного інтелекту.
Експерти компанії Proofpoint зазначають, що лише з весни 2025 року щонайменше три хакерські групи здійснили скоординовані атаки на провідні тайванські компанії. Під прицілом опинилися гіганти галузі – TSMC, MediaTek, United Microelectronics Corp, Nanya Technology та Realtek Semiconductor.
Все це відбувається на тлі дедалі жорсткіших експортних обмежень США, спрямованих на стримування постачання до Китаю передових мікросхем, зокрема тих, що застосовуються в системах ШІ.
"Ми спостерігаємо сплеск нових кампаній, спрямованих на компанії, які раніше не були мішенями", – заявив дослідник Proofpoint Марк Келлі.
За його словами, тактика зловмисників також еволюціонує. Одне з угруповань видавало себе за шукачів роботи: використовуючи скомпрометовані акаунти тайванських університетів, вони розсилали заражені PDF-файли та архіви з вірусами.
Інші маскувались під інвестиційні компанії, щоб через листування з аналітиками проникнути в корпоративні системи.
Хакерські атаки на Україну та країни Заходу
Останні кілька років кібератаки стали одним із елементів війни Росії та її азіатських союзників з країнами Європи та США.
Так, у грудні хакери вчинили атаку на МЗС Італії та два аеропорти Мілану. Відповідальність за атаку взяла проросійська група Noname057.
Також згодом китайські державні хакери зламали систему комп'ютерної безпеки Міністерства фінансів США та викрали низку документів. У відомстві назвали цю подію "серйозним інцидентом".
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