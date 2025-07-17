Китайські хакери посилили атаки на Тайвань: названа головна причина

Хакерські угруповання, пов’язані з урядом Китаю, розгорнули масштабну шпигунську кампанію проти ключових гравців тайванської напівпровідникової галузі на тлі загострення технологічного протистояння між США та Китаєм.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За даними агентства, ключова мета атак полягає у викраденні передових технологій, критично необхідних для розвитку штучного інтелекту.

Експерти компанії Proofpoint зазначають, що лише з весни 2025 року щонайменше три хакерські групи здійснили скоординовані атаки на провідні тайванські компанії. Під прицілом опинилися гіганти галузі – TSMC, MediaTek, United Microelectronics Corp, Nanya Technology та Realtek Semiconductor.

Все це відбувається на тлі дедалі жорсткіших експортних обмежень США, спрямованих на стримування постачання до Китаю передових мікросхем, зокрема тих, що застосовуються в системах ШІ.

"Ми спостерігаємо сплеск нових кампаній, спрямованих на компанії, які раніше не були мішенями", – заявив дослідник Proofpoint Марк Келлі.

За його словами, тактика зловмисників також еволюціонує. Одне з угруповань видавало себе за шукачів роботи: використовуючи скомпрометовані акаунти тайванських університетів, вони розсилали заражені PDF-файли та архіви з вірусами.

Інші маскувались під інвестиційні компанії, щоб через листування з аналітиками проникнути в корпоративні системи.