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Китайська платіжна система UnionPay заборонила обслуговування карток у російських банках

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Москва, П'ятниця 02 вересня 2022 09:00
Китайська платіжна система UnionPay заборонила обслуговування карток у російських банках Фото: UnionPay заборонила обслуговування карт російських банків (freepik.com)
Автор: Константин Широкун

Китайська платіжна система UnionPay заборонила обслуговування своїх карт, випущених іноземними банками, в POS-терміналах російських банків-еквайєрів, що потрапили під санкції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Коммерсантъ.

Рішення UnionPay пов'язане з побоюванням вторинних санкцій. Повідомляється, що UnionPay за своєю ініціативою обмежила партнерства з санкційними банками як в частині еквайрингу, так і в частині емісії.

Нагадаємо, на початку березня міжнародні платіжні системи Visa і MasterCard призупинили роботу в РФ. На цьому тлі у росіян виріс попит на карти UnionPay. Багато іноземних онлайн-магазинів, однак, не приймають платежі за випущеними в Росії картками UnionPay.

Раніше ми писали, що російський Сбербанк пішов з Казахстану з "геополітичних причин". Дочірній банк російського Сбербанку купує національний керуючий холдинг Казахстану "Байтерек".

Також повідомлялося, що угорський OTP Bank може вийти з ринку РФ, продавши російську дочірню компанію. Зараз таку можливість розглядають в компанії.

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