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Російський Сбербанк залишив Казахстан з "геополітичних причин"

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Казахстан, Вівторок 23 серпня 2022 13:00
Російський Сбербанк залишив Казахстан з "геополітичних причин" Фото: підсанкційний російський Сбербанк пішов з Казахстану (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Національний керуючий холдинг Казахстану "Байтерек" купує дочірній банк російського Сбербанку (ДБ АТ"Сбербанк"). Підписана угода дозволить повернути банк до повноцінної роботи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу холдингу.

Як наголошується в повідомленні, "Сбербанк прийняв рішення про вихід з казахстанського ринку, керуючись поточною геополітичною обстановкою і діючи в інтересах клієнтів дочірнього банку".

За даними "Байтерека", "Сбербанк Казахстан", протягом багатьох років є одним з ключових учасників фінансового ринку Казахстану.

"Приймаючи рішення про придбання "Сбербанк Казахстан", холдинг" Байтерек " оцінив його високу значимість для фінансової системи країни. Сучасна інфраструктура і технології, якими володіє банк, дозволять в короткі терміни повернути банк до повноцінної роботи і почати фінансування реального сектора економіки Казахстану", - йдеться в повідомленні.

Операція дозволить банку відновити в повному обсязі активні операції, залучення депозитів і проведення платежів, а також продовжити розвиток продуктів і послуг для населення і бізнесу, додали в холдингу.

Нагадаємо, в липні Європейський союз вніс до сьомого пакету санкцій проти Росії найбільший банк країни-агресора Сбербанк.

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