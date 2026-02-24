RU

В Китае сделали новое заявление по поводу войны в Украине

Фото: пресс-секретарь МИД Китая Мао Нин (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Китай заявил, что поддерживает все усилия, направленные на мирное урегулирование войны в Украине, и выступает за продолжение диалога между сторонами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря МИД Китая Мао Нин.

В Пекине назвали свою позицию "объективной и справедливой"

По словам представительницы МИД КНР, позиция Китая относительно войны в Украине остается неизменной.

"Позиция Китая по украинскому кризису является объективной, справедливой и очевидной для всех", - заявила Мао Нин.

Она также подчеркнула, что Китай, по ее словам, не пытается извлечь выгоду из войны.

"Китай никогда не подливает масла в огонь, никогда не пользуется возможностью получить прибыль", - сказала пресс-секретарь.

Китай призвал стороны продолжить переговоры

В МИД КНР отметили, что последние события создали возможность для диалога, и все стороны должны сохранить переговорный импульс.

"Диалог и переговоры - единственный способ разрешения кризиса", - заявила Мао Нин.

Она выразила надежду, что стороны смогут достичь всеобъемлющего и длительного мирного соглашения.

Китай заявил о готовности участвовать в урегулировании

По словам пресс-секретаря, Пекин готов и в дальнейшем сотрудничать с международным сообществом для политического урегулирования войны.

"Китай готов работать с международным сообществом, чтобы играть конструктивную роль", - отметили в МИД КНР.

 

Китай может остановить войну в Украине

Ранее посол США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что Китай играет ключевую роль в поддержке российской агрессии против Украины, и, по его мнению, Пекин мог бы повлиять на завершение войны одним звонком в Москву.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что Китай пока не демонстрирует заинтересованности в завершении войны России против Украины.

