Китай может изменить позицию по отношению к Украине после контрнаступления: мнение эксперта

Китай занял выжидательную позицию и ждет того, как закончится украинское контрнаступление. Если он будет удачным, то Пекин будет активнее склонять Россию пойти на уступки.

"Китай сейчас не будет предпринимать никаких действий, все будет делаться на уровне заявлений. Что касается переговоров, на сегодняшний день Китай занял выжидательную позицию и он будет ждать, как закончится украинское контрнаступление", - сказал Мусиенко.

Эксперт считает, что если контрнаступление будет удачным, то Пекин будет активнее склонять Москву пойти на уступки. Но если Россия сможет удержать оккупированные территории, то Китай будет действовать в русле пророссийской политики, чтобы остаться в хороших отношениях с Западом и потом говорить, что они всегда были за переговоры и уступки от России.

"Если России удастся удержаться на оккупированных территориях, а Запад будет демонстрировать определенную нерешительность, тогда Китай будет занимать больше пророссийскую политику. Они за всем наблюдают, экстраполируют на отношения с Тайванем и соответственно следят за реакцией Запада, насколько он далеко готов зайти в поддержке Украины", - отметил Мусиенко.

Но, по словам эксперта, к моменту окончания украинского контрнаступления каких-либо реальных кардинальных действий, Китай вряд ли будет совершать.