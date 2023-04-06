Китай может изменить позицию по отношению к Украине после контрнаступления: мнение эксперта
Китай занял выжидательную позицию и ждет того, как закончится украинское контрнаступление. Если он будет удачным, то Пекин будет активнее склонять Россию пойти на уступки.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.
"Китай сейчас не будет предпринимать никаких действий, все будет делаться на уровне заявлений. Что касается переговоров, на сегодняшний день Китай занял выжидательную позицию и он будет ждать, как закончится украинское контрнаступление", - сказал Мусиенко.
Эксперт считает, что если контрнаступление будет удачным, то Пекин будет активнее склонять Москву пойти на уступки. Но если Россия сможет удержать оккупированные территории, то Китай будет действовать в русле пророссийской политики, чтобы остаться в хороших отношениях с Западом и потом говорить, что они всегда были за переговоры и уступки от России.
"Если России удастся удержаться на оккупированных территориях, а Запад будет демонстрировать определенную нерешительность, тогда Китай будет занимать больше пророссийскую политику. Они за всем наблюдают, экстраполируют на отношения с Тайванем и соответственно следят за реакцией Запада, насколько он далеко готов зайти в поддержке Украины", - отметил Мусиенко.
Но, по словам эксперта, к моменту окончания украинского контрнаступления каких-либо реальных кардинальных действий, Китай вряд ли будет совершать.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что президент Китая Си Цзиньпин не показал признаков изменения своей позиции по войне России против Украины после переговоров в четверг, 6 апреля, с французским коллегой Эммануэлем Макроном.
При этом Си Цзиньпин и Макрон договорились начать настойчивую работу по достижению мира между Россией и Украиной.
Ранее в Китае прояснили свою позицию по войне Украине. Там пояснили, что Пекин не осудил вторжение, потому что якобы понял заявления России о так называемой "оборонной войне" и "против вторжения НАТО", а также потому, что китайское правительство считает "коренные причины более сложными", чем об этом говорят западные лидеры.
О том, зачем европейским лидерам встреча с Си, и может ли измениться его позиция, читайте в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.