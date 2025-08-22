В Китае заявили о готовности к "конструктивной роли" в войне в Украине

Гарантии безопасности для Украины

18 августа в Вашингтоне состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского с лидерами США, Франции, Германии, Великобритании, Италии, Финляндии, а также с главой Еврокомиссии и генсеком НАТО. Главным вопросом были будущие гарантии безопасности для Украины. Обсуждался механизм, который частично базировался бы на принципах статьи 5 НАТО, однако без предоставления членства.

Президент США Дональд Трамп подтвердил готовность Вашингтона присоединиться, но подчеркнул, что главная ответственность должна лежать на европейских странах. При этом он отверг возможность ввода американских войск на территорию Украины. Зеленский отметил, что детали планируют согласовать в течение десяти дней.

Премьер Италии Джорджия Мелони предложила формат коллективных гарантий без вступления в НАТО. В то же время Россия требовала участия Китая и даже предлагала себя среди гарантов. Зеленский категорически отверг эти предложения, подчеркнув, что гарантии могут предоставлять только те государства, которые реально поддерживают Украину.