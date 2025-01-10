Определилась ли Украина, кто ее будет представлять на инаугурации Трампа: ответ МИД

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Министерства иностранных дел (МИД) Георгия Тихого во время брифинга.

"Инаугурация - это церемония принесения присяги новым президентом. Никогда в традиции политической американской инаугурации не были событием для вообще международных лидеров. Это в принципе внутриполитическое американское событие. Поэтому опять же это внимание, мне задается, немного преувеличено", - заявил Тихий.

Спикер МИД напомнил о том, что президент Владимир Зеленский уже заявлял о готовности посетить инаугурацию, если получит приглашение, но событие не является лучшим форматом для переговоров или встреч.

По словам Тихого, контакт между лидерами США и Украины, а также контакты на всех других уровнях - готовятся и обязательно состоятся после инаугурации.

"А сама инаугурация, я думаю что это событие в первую очередь американское и там не столько речь идет о том, кто там будет присутствовать от Украины. Поэтому это больше формальная история. Мы когда выясним ее, то передадим информацию", - пояснил он.

Инаугурация Трампа

Стоит объяснить, несмотря на то, что с выборов президента в Штатах прошло два месяца, Трамп пока остается в статусе новоизбранного лидера. Но, уже вскоре он официально возглавит должность главы Белого дома.

Согласно конституции США, инаугурация происходит 20 января, или же 21-го, если предыдущий день приходится на воскресенье.

Подробнее о том, чего ждать от новоизбранного президента США - читайте в материале РБК-Украина.