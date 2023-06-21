Джо Байден назвал Си Цзиньпина "диктатором"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill .

Так американский лидер высказался о президенте Китая на мероприятии по сбору средств в Кентсфилде (штат Калифорния), комментируя его эмоции из-за сбития в США воздушного шара КНР в феврале.

"Причина, по которой Си Цзиньпин очень расстроился из-за того, что я сбил этот воздушный шар... полными шпионского оборудования, заключается в том, что он не знал, что он там был. Нет, я серьезно. Это было большим смущением для диктаторов, когда они не знали, что произошло", - сказал Байден.

Американский президент добавил, что аэростат не должен был находиться над местом, где его обнаружили.

"Он сбился с курса через Аляску, а затем (летел) через Соединенные Штаты, и он (Си Цзиньпин) не знал об этом. Когда его сбили, он очень смутился и отрицал, что он вообще был там", - отметил Байден.

Также президент США в ходе своего выступления призвал присутствующих не беспокоиться о Китае, у которого "реальные экономические трудности".

Новый визит представителя Белого дома в КНР

Джо Байден на другом предвыборном мероприятии, в Сан-Франциско, во вторник заявил, что советник по климату Джон Керри может вскоре отправиться в Китай.

"Я думаю, что Джон Керри собирается вернуться туда довольно скоро", - сказал он.

Так, американский президент в ходе выступления обсуждал, как он разговаривал с Си об их проблемах с производством энергии и метаном.

Предстоящий визит произойдет после недавней поездки госсекретаря Энтони Блинкена в Пекин, в ходе которой он провел переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином.

По мнению Байдена, стабилизация американо-китайских отношений не является результатом одного визита, но это "хорошее и важное начало". Также он высказал мнение, что отношения между Штатами и Китаем находятся на "правильном пути".