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В Китае испытали новый ракетный двигатель для программы исследования глубокого космоса

Фото: (CFP / news.cgtn.com)
Автор: Владимир Костырин

В Китае успешно завершили комплексные испытания 10-тонного водородно-кислородного двигателя для космических кораблей, разработанного в рамках программы по глубокому исследованию космоса.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на CGTN.

Отмечается, что китайские инженеры преодолели различные технические проблемы, используя жидкий водород и жидкий кислород в качестве топлива для ракетных двигателей.

Разработанный 703-м научно-исследовательским институтом Первой академии Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники (CASC) новый водородно-кислородный двигатель общего назначения имеет в диаметре 3,35 метра.

Он представляет собой высокопроизводительный ракетный модуль, основанный на его предшественнике - модели диаметром 3 метра.

Как говорится в публикации, новое устройство "способно удовлетворить будущие потребности ракет-носителей среднего размера нового поколения". Дело в том, что принятие общей технологии дна резервуаров для хранения упрощает и может значительно сократить процесс запуска.

Так выглядит китайский водородно-кислородный ракетный двигатель (фото: CASC / news.cgtn.com)

В институте считают, что новый двигатель больше подходит для быстрого пуска ракет партиями.

Кроме того, двигатель имеет широкий рыночный спрос.

Китайские космические программы

КНР активно занимается вопросом космических разработок, и регулярно производит пуски ракет.

Ранее сообщалось, что в начале июля с космодрома Цзюцюань успешно осуществили запуск в космос нового тестового спутника, и он вышел на запланированную орбиту.

21 июля стало известно, что Китай успешно запустил ракету-носитель Kuaizhou-1A, которая вывела на орбиту 4 новых спутника, принадлежащих к метеорологической группировке Tianmu-1.

В июне в КНР во второй раз запустили в космос твердотопливную ракету-носитель Лицзянь-1 Y2, которая вывела на орбиту 26 экспериментальных спутников. Они будут использоваться для коммерческих информационных услуг дистанционного зондирования Земли и проверки технологий.

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