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В Китае отреагировали на результаты выборов в США

Пекин, Среда 06 ноября 2024 11:45
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В Китае отреагировали на результаты выборов в США Фото: спикер МИД Китая Мао Нин (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Китай впервые отреагировал на результаты выборов президента США. Пекин надеется на дальнейшее мирное и взаимовыгодное сосуществование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера МИД Китая Мао Нин, которую цитирует The Paper.

Спикера на брифинге спросили о влиянии результатов выборов в США на внешнюю политику Китая. Она подчеркнула, что политика Китая в отношении США последовательна.

"Мы будем продолжать выстраивать китайско-американские отношения на основе принципов взаимного уважения, мира, сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества", - заявила Мао Нин.

Накануне дня выборов в США спикера Министерства иностранных дел попросили прокомментировать обещание Дональда Трампа повысить пошлины на китайские товары. Однако представитель МИД отказалась комментировать заявления республиканца.

Выборы президента США

5 ноября в США прошли выборы президента. По предварительным результатам, победу одерживает республиканец Дональд Трамп. Он уже объявил себя новым президентом США.

Кроме того, республиканцы получают большинство в Сенате США и могут взять большинство в Палате представителей.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Дональда Трампа с победой на выборах. Он выразил надежду на политическое и экономическое сотрудничество Украины и США.

Также Трампа успели поздравить генсек НАТО, президенты Франции, Польши, Литвы, Турции, премьеры Великобритании, Италии, Венгрии, Австрии и другие лидеры.

Больше о результатах голосования на выборах в США - в материале РБК-Украина.

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