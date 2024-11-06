В Китае отреагировали на результаты выборов в США

Китай впервые отреагировал на результаты выборов президента США. Пекин надеется на дальнейшее мирное и взаимовыгодное сосуществование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера МИД Китая Мао Нин, которую цитирует The Paper.

Спикера на брифинге спросили о влиянии результатов выборов в США на внешнюю политику Китая. Она подчеркнула, что политика Китая в отношении США последовательна.

"Мы будем продолжать выстраивать китайско-американские отношения на основе принципов взаимного уважения, мира, сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества", - заявила Мао Нин.

Накануне дня выборов в США спикера Министерства иностранных дел попросили прокомментировать обещание Дональда Трампа повысить пошлины на китайские товары. Однако представитель МИД отказалась комментировать заявления республиканца.